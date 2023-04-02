لهذا هو بيب جوارديولا .. جيرارد بيكيه يكشف عن أغرب عقوبة تحصل عليها في برشلونة!

بيكيه يكشف أغرب عقوبة تعرض لها خلال فترة لعبه مع نادي برشلونة..

كشف جيرارد بيكيه أسطورة نادي برشلونة الإسباني عن أغرب عقوبة تعرض لها مع الفريق خلال فترة تواجد بيب جوارديولا في قيادة "البلوجرانا".

جوارديولا، وفي نوبة غضب، قرر فرض غرامة على بيكيه وجعله يدفع ثمن وجبة طعام للفريق بأكمله بعد أن عرض صحته للخطر بارتداء قميص بأكمام قصيرة.

ونادرًا ما ارتدى مدافع برشلونة السابق، الذي حقق نجاحًا هائلًا تحت قيادة جوارديولا بين عامي 2008 و2012، قميصًا قصير الأكمام خلال المراحل الأخيرة من مسيرته.

بدلًا من ذلك، اختار المدافع الإسباني السابق ارتداء قمصان بأكمام طويلة، حتى في الأجواء الدافئة، ليخرج أخيرًا ليفسر الأمر.

بيكيه وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكد أن الأمر يرجع جزئيًا إلى جوارديولا، الذي وبخه بعد ارتداء قميص بأكمام قصيرة في مناسبة معينة.

وقال بيكيه: "ذات مرة كان الجو باردًا جدًا في برشلونة، لكنني كنت أرتدي قميصًا بأكمام قصيرة".

واختتم المدافع الإسباني السابق: "ظهرت صورة لي في الثلج وأنا بأكمام قصيرة، رآها بيب ووبخني وغرمني ولم يتصل بي للمشاركة في المباراة التالية وأجبرني على دفع ثمن وجبة للفريق، ورأى أنني كنت أضع صحتي في خطر".