“لهذا لم نتفق” .. كانسيلو يكشف كواليس خلافه مع جوارديولا!

تفاصيل خلاف كانسيلو مع جوارديولا وابتعاده عن مانشستر سيتي...

كشف جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، والمعار من صفوف مانشستر سيتي، عن تفاصيل خلافه مع بيب جوارديولا، مدربه السابق في الفريق الإنجليزي، والذي تسبب في استبعاده.

وانضم كانسيلو إلى صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، مطلع الموسم الحالي بعد خروجه من حسابات مدربه في الموسم الماضي، وتوتر العلاقة بين الثنائي.

وكشف كانسيلو في تصريحات نقلها موقع " ريليفو" عن العلاقة بينه وبين جوارديولا: "هناك أشياء لم نتفق عليها، نحن لسنا مطالبين بالاتفاق حول كل شيء، ولكن ليس لدي استياء، أنا سعيد للغاية هنا، الحياة ستستمر".

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وعند سؤاله عن مستقبله مع برشلونة: "في الوقت الحالي لم نتحدث حول أي شيء، لكني أتمنى أن أتمكن من البقاء أنا أفعل كل شيء لتحقيق ذلك، كما أرغب أيضًا في اللعب مع بنفيكا، ولكنني أريد أن استمر مع برشلونة لعامين أو ثلاثة".

ومنذ وصول اللاعب البرتغالي إلى صفوف برشلونة، وأصبح عنصرًا أساسيًا في كتيبة تشافي هيرنانديز، وشارك في 32 مباراة بكافة المسابقات تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصنع مثلهم.