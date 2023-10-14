"لهذا رفضت السعودية".. إيموبيلي يفتح جراح لاتسيو في حوار حزين!

المهاجم الإيطالي مجروح أكثر من أي وقت مضى

SHAHID

حوار هام أدلى به المهاجم شيرو إيموبيلي أسطورة لاتسيو بالعديد من التصريحات الهامة والقوية عن وضعيته الحالية مع الفريق في ظل الانتقادات التي تطال أداءه هذا الموسم.

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وفي حوار لصحيفة "إل ماساجيرو" قال إيموبيلي: "البقاء للأبد في لاتسيو؟ في هذه اللحظة أقول نعم ولا. لقد كنت أفكر في الأمر لفترة من الوقت، ولا أريد الإجابة على الفور. الآن أود أن أقول لا بسبب الإصابة وفترتي السلبية، لو سجلت 20 هدفا لقلت نعم، في السابق كنت مقتنعًا جدًا، الآن أصبحت أقل اقتناعًا بعض الشيء".

ثم عاد إيموبيلي إلى العرض الذي جاء من السعودية له في الصيف قائلًا: "قررت رفض العرض العربي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ومواصلة اللعب مع المنتخب الوطني. ومع ذلك، أخذت العرض بعين الاعتبار".

لكنه أكد أن خطوته تلك "لم تكن موضع تقدير. يجب أن أقول إن أفكاري لم تعد كما كانت في يوليو. اعتقدت لفترة أنه كان من الأفضل أن أغادر".

وقال إيموبيلي أيضًأ إن هجوم الجماهير عليه آلمه، مؤكدًا أن الأهداف ستأتي مجددًا، وأنه عانى قبل أن يصل إلى 100 هدف مع الفريق، وأنه متأكد أن الوضع لم يكن كذلك في 2016 بالنسبة للجماهير.

كما وجه التحية لجماهير روما، الخصم الأزلي للاتسيو في العاصمة الإيطالية، قائلًا إنهم يبادلونه الاحترام لأنه لم يفتعل أي مشكلة ولم تصدر عنه أي حركة استفزازية.

وختم حديثه عن مستقبله في لاتسيو قائلًا: "كلما أحببت مكانًا كلما شعرت بالجرح منه بشكل أسوأ، هذا ما يحدث لي، لكنني طالما رأيت نهاية مشواري في كرة القدم هنا، هذا يعتمد على الرئيس ليقرر لكنني أحب هذا النادي".

SHAHID