لهذا السبب .. المنتخب السعودي يُغير مقر سكنه في الدوحة

المنتخب السعودي سيُواجه نظيره الأرجنتيني ظهر اليوم في قطر

يفتتح المنتخب السعودي ظهر اليوم الثلاثاء مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين ضمن المجموعة السادسة التي تضم بجانبهما كلًا من بولندا والمكسيك.

ويُقام اللقاء على استاد لوسيل الذي يبعد عن مقر سكن بعثة الأخضر الدائم نحو 73 كيلومترًا، وهو ما دعا المنتخب لتغيير هذا المقر مساء أمس والانتقال لفندق يبعد مسافة 12 كيلومترًا فقط عن الملعب.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة المنتخب السعودي رأت أن الوصول لاستاد لوسيل من منتجع سيلين مقر الإقامة الدائم سيستغرق وقتًا طويلًا، نحو ساعة بالحافلة، ولذا فضلت نقل الفريق مساء أمل لأحد فنادق الدوحة القريبة من الملعب.

ومن المقرر أن يعود الفريق عقب مواجهة الأرجنتين إلى المنتجع الواقع في منطقة مسيعيد في جنوب العاصمة القطرية مجددًا، والذي سيتواجد به طوال فترته في المونديال.

من جانب آخر، خرج لاعب وسط أبها رياض شراحيلي من حسابات المدرب هيرفي رينارد لمباراة اليوم أمام راقصي التانجو تمامًا بعد غيابه عن التدريبات الجماعية الأيام الثلاثة الأخيرة.

الأخضر سيواجه الأرجنتين اليوم ومن ثم بولندا وختام دور المجموعات سيكون أمام المكسيك.