لهذا السبب العجيب .. المتحدث السابق باسم النصر يُطالب الهلال بإقامة ممر شرفي لكريستيانو رونالدو

الهلال سيحل ضيفًا على النصر في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

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في ظل مطالبات الإعلام والجمهور الهلالي وبعض المحايدين نادي النصر بإقامة ممر شرفي للاعبي الهلال قبل مباراة الفريقين مساء الجمعة القادم، سار الإعلامي سعود الصرامي في الاتجاه المضاد وكشف عن طلب معاكس تمامًا.

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الهلال تُوج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي الأسبوع الماضي بانتصاره على الحزم 4-1 وتوسيعه الفارق مع مطارده النصر إلى 12 نقطة قبل 3 جولات من نهاية البطولة، وسيحل ضيفًا على الوصيف في ملعب الأول بارك بالرياض مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الـ32 من الدوري.

بعض الفرق التي ستواجه نظيرتها المتوجة بالأبطال في المباراة التالية لإعلان الفوز باللقب رسميًا اعتادت إقامة ممر شرفي للأبطال، ولذا يُسيطر التساؤل على الجميع في السعودية حاليًا إن كان النصر سيُقيم ذلك الممر للهلال أم لا.

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الصرامي، المتحدث السابق باسم النصر، لم يرفض فقط هذا التصرف، بل طالب نجوم الهلال بإقامة ممر شرفي لنجم العالمي، كريستيانو رونالدو، وذلك لسبب وصفه المغردون في تعليقاتهم بالغريب العجيب، وهو أن يزداد الفريق السعودي شهرة على الصعيد العالمي.

يُشار إلى أن الهلال يضم نجومًا كبار في صفوفه أبرزهم نيمار وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش، كما أنه شارك في كأس العالم للأندية 3 مرات وسبق أن وصل للمباراة النهائية، وقد ضمن تواجده في النسخة الموسعة الأولى من البطولة والتي ستقام في أمريكا صيف 2025.

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