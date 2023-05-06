"لهذا السبب .. الاتحاد والنصر يتمنيان خسارة الهلال أمام أوراوا"

الهلال يُواجه أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

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أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن الاتحاد والنصر لا يتمنيان أبدًا تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ذلك رغم أنه ممثل السعودية في المباراة النهائية أمام أوراوا ريد دياموندز.

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الهلال اكتفى بالتعادل على ملعبه بالرياض ذهابًا 1-1 وسيخوض ظهر اليوم السبت في سايتاما لقاء الإياب آملًا بالفوز أو التعادل بأكثر من هدف ليعود إلى الوطن باللقب الثمين، والذي سيكون الثالث له خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

العنزي أوضح أن الاتحاد والنصر لا يرغبان بالتأكيد بتتويج الهلال لأنه سيحرمهما فرصة التواجد في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية التي ستنظم في السعودية وسيُمثل البلاد فيها بطل دوري روشن هذا الموسم إلا لو فاز فريق سعودي بدوري أبطال آسيا.

إذ قال "رغم المخاوف الهلالية الكبيرة لكني أتوقع فوز الهلال بهدف أو 2-1، وبالتأكيد تلك التوقعات لا توافق أمنياتي، من مصلحة الاتحاد والنصر ألا يُتوج الهلال بالبطولة الآسيوية، لأن خسارة الهلال لآسيا تعني أن الفائز منهما بالدوري سيُمثل السعودية في كأس العالم للأندية".

أتم "الهلال يُمثل الوطن صحيح لكن هذا الحدث يمنع وقوف أي نصراوي أو اتحادي بجانبه في آسيا، لولا هذا الحدث لكنا جميعًا مع الهلال، ويبقى في النهاية تتويج الهلال لصالحه والهلاليين".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة ويُطارده النصر بفارق 3 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

Shahid