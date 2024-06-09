"لن ينتظر المدرب الجديد" .. مانشستر يونايتد يستغل تألق سانشو ويقرر بيعه نهائيًا!

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع عقد سانشو..

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصرًّا على رحيل الجناح جادون سانشو، العائد إلى أولد ترافورد بعد انتهاء فترة إعارته في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، حيث بات اللاعب خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد.

الجناح سانشو، يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2026، إلا أن إدارة النادي تتجه نحو الاستغناء عن خدماته، مستغلًا تألق اللاعب مع دورتموند، خلال فترة الـ6 شهور، التي قضاها مع الفريق في الموسم المنقضي، حيث قاد بوروسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، أن مانشستر يونايتد يصرّ على بيع جادون سانشو بنسبة 100% هذا الصيف، دون انتظار هوية المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، سواءً إريك تين هاج أو مدرب جديد.

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وأضاف رومانو أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد يريد مبلغ 40 مليون جنيه استرليني، من أجل السماح لسانشو بالرحيل في الميركاتو الصيفي، فيما يحظى اللاعب باهتمام من بوروسيا دورتموند لشراء عقده بشكل نهائي، فضلًا عن اهتمام أندية أخرى.

وبات خيار إعارة سانشو مرفوضًا من قِبل إدارة مانشستر يونايتد، علمًا بأن اللاعب الذي انتقل إلى يونايتد من دورتموند بقيمة 80 مليون استرليني، في يوليو 2021، سيتم بيع عقده بقيمة محدودة وفق قيود اللعب المالي النظيف.

وشارك جادون سانشو، في 21 مباراة مع بوروسيا دورتموند، في مسابقتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما تأهل مع الفريق إلى نهائي دوري الأبطال، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل.