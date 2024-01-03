"لن يمنحنا أي شيء!" .. تشافي يعلق على تراجع مستوى ليفاندوفسكي

"دفعت برشلونة للقتال في هذه المعركة"

يرى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن فريقه أدرك أهمية القتال من أجل تحقيق الفوز، وهو ما فعله لاعبوه خلال الشوط الثاني من مباراة ألميريا الأخيرة.

واستطاع برشلونة أن ينتزع فوزًا قاتلًا أمام ألميريا (3-2)، بينما يستعد لمواجهة قوية أمام مضيفه لاس بالماس، غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لاعبو برشلونة في صف واحد مع الجهاز الفني، لقد فهموا ذلك. ونأمل من الآن فصاعدا أن نرى أداء برشلونة مثلما كان في الشوط الثاني ضد ألميريا".

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واعترف مدرب برشلونة، أنه رفع من درجة الحدة في حديثه مع لاعبيه بين شوطي مباراة ألميريا، قائلًا: "كنت بحاجة للتحدث معهم بطريقة واضحة وحازمة، كان يجب أن أدفعهم للقتال أمام المنافس".

وعندما سئل تشافي عن ليفاندوفسكي، باعتباره أحد نقاط الضعف في البارسا، قال: "ليس هناك لاعب بعينه كان الفريق بأكمله متراخيًا. إذا فقدنا كفريق القوة والروح القتالية خلال المباراة، فلن يستطيع المهاجم أن يمنحنا أي شيء، تحدثت معه ولا أحب أن أوجه الرسائل عبر الصحافة".

وتابع: "خسرنا من جيرونا (2-4)، لكننا لعبنا مباراة جيدة للغاية على مستوى الأداء والجماعية، وعلى النقيض في مباراة ريال سوسيداد فزنا لكن المباراة لم تكن جيدة، في كثير من الأحيان كانت النتيجة خادعة وعلينا أن نكون أكثر فاعلية هذا هو هدفنا".