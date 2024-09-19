"لن يكسروا روحك" .. جمهور سلتيك يتحدى عقوبات يويفا برسالة قوية إلى فلسطين

رسالة قوية من الجمهور الاسكتلندي

أثار جمهور سلتيك في مدرجات ملعبه "سلتيك بارك" إعجاب العديد من المتابعين بإصراره على توجيه رسائل دعم للشعب الفلسطيني، وذلك خلال مواجهة سلافان براتيسلافا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الاسكتلندي هزم ضيفه السلوفاكي 5-1، وقد فاجأ الجميع خلال المباراة برفع أعلام فلسطين ولافتات عملاقة كتب عليها رسائل دعم للفلسطينيين في غزة ومختلف المدن الأخرى.

وقد جاء في تلك اللافتات "يستطيعون قمعكم، يستطيعون سجنكم، لكنهم لن يكسروا روحكم أبدًا. غزة، جنين، طولكرم ونابلس .. لن تسيروا وحدكم أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور سلتيك اعتاد تاريخيًا دعم فلسطين وتقديم رسائل الدعم والمساندة من قلب المدرجات، وهو ما تسبب سابقًا في تعرض النادي الاسكتلندي لعقوبات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، وقد هُدد النادي بتغليظ تلك العقوبات حال تكرر الأمر.

الجمهور، فيما يبدو، لا يكترث لتلك التهديدات، إذ واصل تقديم دعمه المطلق لفلسطين ورفع أعلامها واللافتات المؤيدة لها حتى في دوري أبطال أوروبا أبرز بطولات كرة القدم في العالم.

