لن يكتفوا بديمبيلي .. باريس يستمر في تفريغ برشلونة من نجومه!

لاعب جديد من برشلونة على رادار باريس سان جيرمان..

يواصل باريس سان جيرمان، مطاردة لاعبي برشلونة، ووقع اختياره هذه المرة على لاعب جديد من الفريق الكتالوني، بعدما اقترب الفريق الكتالوني من حسم صفقة عثمان ديمبيلي.

وارتبط عثمان ديمبيلي، بالرحيل عن صفوف برشلونة، والانضمام إلى باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية، بعد دفع الفريق الباريسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 50 مليون يورو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع أنسو فاتي من صفوف برشلونة، في الفترة القادمة.

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ومر فاتي بموسم صعب بعد عودته من الإصابة، ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن لويس إنريكي مدرب باريس، يؤمن بقدراته ويسعى للتعاقد معه في الفريق الباريسي من أجل مساعدته على التألق من جديد.

وشددت الصحيفة على أن فرص مشاركة فاتي مع برشلونة لاتزال قليلة، حتى بالرغم من رحيل ديمبيلي المحتمل، ولكن التفريط في فاتي لن يكون سهلًا من جانب إدارة البلوجرانا، خاصة في ظل تألق اللاعب أثناء الفترة التحضيرية واستعادته جزء من مستواه.