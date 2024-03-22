"لن يضيع مثل نيمار!" .. وكيل إندريك يكشف سر تحول الصفقة من تشيلسي إلى ريال مدريد بسبب "حلم"

فينيسيوس لعب دورًا مهمًا لإقناعه بقميص الملكي

كشف فريدريكو بينيا، وكيل أعمال اللاعب إندريك، كواليس مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي الشاب، التي انتهت بتوقيعه للنادي الملكي رغم تلقيه عروض أخرى من أندية أوروبية كبرى.

وتترقب جماهير ريال مدريد مشاهدة لاعبها الجديد خلال الأسبوع الجاري، مرتين داخل أوروبا، حيث سيكون على رأس قائمة منتخب البرازيل في مواجهة إنجلترا وديًا باستاد ويمبلي، قبل أن يتوجه إلى مدريد وتحديدًا في "سانتياجو برنابيو" للمشاركة في ودية السيلسياو ضد منتخب إسبانيا.

وقال بينيا في مقابلة مع صحيفة "تليجراف" البريطانية: " "بعد الأداء المذهل في كأس ساو باولو للشباب، لاحظ العالم حقًا إمكانات إندريك، وأصبح معروفًا للجميع عندها جاءت الأندية الكبرى مثل مانشستر سيتي، ليفربول، باريس سان جيرمان، تشيلسي، وبالطبع ريال مدريد للتعاقد معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ريال مدريد قرر أنهم لن يسمحوا أبدًا لموهبة أخرى مثل نيمار بالذهاب إلى برشلونة، ولهذا السبب مضوا قدمًا في التعاقد مع فيني وكذلك إندريك، لكنهم وجدوا منافسة شرسة من تشيلسي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضمه".

وتابع بينيا: "بالفعل ذهب والدا إندريك إلى تشيلسي وأعجبا بالنادي، لكن النادي الإنجليزي كان قلقًا بشأن الرسوم، وعندما وصل عرض ريال مدريد وكان على استعداد لدفع ما يريده بالميراس، أصبح الأمر محسومًا. كل ما أراده والده هو أن يصبح الفتى الشاب لاعبًا في ريال مدريد، كان ذلك حلمًا بالنسبة له".

وختم: "فينيسيوس جونيور أيضًا تحدث معه وأخبره عن تجربته مع الريال وقدم له بعض الضمانات، لكن شخصية إندريك لا علاقة لها بفيني، إنه ليس طفلاً ستراه يضحك أو يبتسم طوال الوقت مثل فيني أو نيمار. لكن شخصيته مختلفة عن هؤلاء الرجال، هو أكثر تحفظًا ولكنه ذكي جدًا، بدأ في تعلم اللغة الإسبانية وقبل ذلك كان قد بدأ بالفعل في تعلم الإنجليزية".