"لن يساعد بأي شيء" .. رد مدرب إشبيلية يثير الجدل حول فينيسيوس

أثار مدرب إشبيلية، خوسيه لويس، الجدل أثناء تعليقه على أحد أسئلة الصحفيين، عن واقعة مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جورنيور.
وتعرض فينيسيوس للإساءة بالعنصرية من قبل الجماهير، أثناء مباراة فريقه أمام فالنسيا.
في حديث مدرب إشبيلية، وفقًا لبرنامج "El Chiringuito"، قال:" كلامي لن يساعد بأي شيء، ونحن هنا للحديث عن كرة القدم فقط".
وأضاف:" نحن هنا ضد كل شيء سيء يمكن أن يحدث، ولكن لن أجيبك على تلك الأسئلة".
كما تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، عن تلك الواقعة مشيرًا إلى أن سلوك اللاعب البرازيلي سيء أيضًا، مما جعل الجميع ينتقده.
الجدير بالذكر أن، لم يشارك المهاجم البرازيلي، في مباراة ريال مدريد اليوم أمام إشبيلية.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تشيلسي وفالنسيا وقاهر برشلونة .. فرق لم تصل إلى رصيد هالاند التهديفي هذا الموسم!
- فضيحة التسجيلات وأموال الأهلي وقنبلة الهلال .. عندما تقتحم "الرشوة" نزاهة الدوري السعودي
- فينيسيوس جونيور على حق: رابطة الدوري الإسباني تسهل مشكلة العنصرية لن توقفها
- قبل نهائي الأبطال .. مع معاناة بيب جوارديولا ضد برايتون، إنتر يحقق الألقاب في إيطاليا!
- تسع سنوات من السيطرة .. رأس راموس الذهبية أعادت ريال مدريد لطريق الأمجاد!