"لن يساعد بأي شيء" .. رد مدرب إشبيلية يثير الجدل حول فينيسيوس

هاجر الحجار
Vinicius(C)Getty Images
إشبيلية vs ريال مدريدإشبيليةريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

ما هو رد مدرب إشبيلية على واقعة فينيسيوس جونيور؟

أثار مدرب إشبيلية، خوسيه لويس، الجدل أثناء تعليقه على أحد أسئلة الصحفيين، عن واقعة مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جورنيور.

وتعرض فينيسيوس للإساءة بالعنصرية من قبل الجماهير، أثناء مباراة فريقه أمام فالنسيا.

في حديث مدرب إشبيلية، وفقًا لبرنامج "El Chiringuito"، قال:" كلامي لن يساعد بأي شيء، ونحن هنا للحديث عن كرة القدم فقط".

وأضاف:" نحن هنا ضد كل شيء سيء يمكن أن يحدث، ولكن لن أجيبك على تلك الأسئلة".

كما تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، عن تلك الواقعة مشيرًا إلى أن سلوك اللاعب البرازيلي سيء أيضًا، مما جعل الجميع ينتقده.

الجدير بالذكر أن، لم يشارك المهاجم البرازيلي، في مباراة ريال مدريد اليوم أمام إشبيلية.

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