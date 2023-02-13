"لن يدرب البرازيل" و"سيقود مارسيليا في هذه الحالة" .. مستقبل زين الدين زيدان يواصل إثارة الجدل

مستقبل زين الدين زيدان التدريبي يثير الكثير من الجدل.

يثير مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان التدريبي الكثير من الجدل، خاصة وأن "زيزو" لم يشرف على تدريب أي فريق منذ رحل عن ريال مدريد الإسباني في صيف 2021.

زيدان كان ينتظر فرصة تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2022، لكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صدمه بعد تجديد عقد ديدييه ديشان في قيادة "الديوك" حتى 2026.

سيرفض البرازيل

روبير بيريز، أسطورة فرنسا وزميل زيدان السابق في "الديوك" تحدث عن نوايا زيدان خلال البودكاست الخاص بنجم فرنسا السابق، جيروم روثن.

وقال بيريز: "زيدان كان يريد حقًا تدريب فرنسا، نعلم أن الأمر لن يكون ممكنًا حاليًا لأن عقد ديشان يمتد لأربع سنوات".

وأضاف: "هو الآن يحتاج إلى تغيير الاتجاه قليلًا والاتجاه إلى نادٍ، لكن لا توجد الكثير من الأندية التي تستطيع تحمل تكلفة زيزو".

ثم سُئل بيريز عن إمكانية رؤية زيدان يقود منتخب البرازيل، ليرد: "سأقول ما أشعر به، لن يدرب البرازيل، لأن هناك فرق اللغة ويريد أن يفهم ما يحدث عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ومن أجل ذلك يجب أن يتحدث البرتغالية جيدًا، البرازيل لن تكون مناسبة أبدًا له".

سيدرب مارسيليا!

ومن جانبه، تحدث سمير نصري نجم نادي مارسيليا الفرنسي السابق عن فرص أن يقوم زيدان بتدريب فريقه السابق.

وقال نصري في تصريحات نقلتها النسخة الفرنسية من "جول.كوم" عن مستقبل مدرب ريال مدريد السابق: "زيدان يدرب لأنه يحب ذلك، إنه لا يعمل من أجل المال، ولن يقبل بأي مشروع، فقط مشروع يكون قريبًا من قبله، لن يذهب إلى إنجلترا، لن يكون قادرًا على ذلك".

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وأضاف: "من الممكن أن نرى زيدان في مارسيليا، في حالة وجود مشروع حقيقي وطموحات وميزانية حقيقية، إنه لا يخاف إطلاقًا من الضغط".

وأكمل: "مارسيليا هو ناديه المفضل، كانت هناك شائعات عن باريس سان جيرمان، ولم يذهب إلى هناك لأنه يحب مارسيليا، يمكن أن نتحدث عن ريال مدريد ويوفنتوس، هذه هي الأندية التي تهمه".

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واختتم نصري: "شخصيًا لن أشعر بالصدمة إذا وقع مع باريس سان جيرمان، يمكن أن يفعل ما يريد، لكن مارسيليا أيضًا في قلبه، وزيدان لديه الحق في فعل ما يشاء".