لن يتواجد بمعسكر النمسا .. قرار مفاجئ في الهلال تجاه نيمار دا سيلفا!

نيمار خارج حسابات معسكر النمسا

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سعيه خلال الوقت الحالي، للعودة مرة أخرى للمشاركة مع فريقه الهلال بالتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

نيمار كان يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الجهازين الطبي والفني للفريق، قررا أن يواصل نيمار برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالعاصمة السعودية الرياض.

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وبذلك لن يتواجد نيمار في معسكر الهلال الذي سيقام في النمسا خلال الفترة القادمة، استعدادًا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال إلى النمسا يوم الإثنين 15 يوليو الجاري، حيث سيتواجد به جميع اللاعبين المحليين والدوليين.