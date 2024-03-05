لن يتنازل عن شروطه .. تشابي ألونسو يقول كلمته الأخيرة بين ليفربول وبايرن ميونخ

مهمة التعاقد مع المدرب الإسباني لن تكون سهلة

وضع الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، خطته للرحيل عن فريقه في الموسم المقبل، في ظل تلقيه عروض من بايرن ميونخ وليفربول.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، عن دخول بايرن ميونخ في مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني، لخلافة توماس توخيل الذي أعلن العملاق البافاري رحيله بنهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج الفريق محليًا وأوروبيًا على يديه.

وأشارت الشبكة، إلى أن هناك محادثات قد جرت بالفعل بين بايرن ميونخ وألونسو، وأن الأخير يميل بالفعل لتولي قيادة العملاق البافاري، حيث يفضل البقاء في ألمانيا على الانتقال حاليًا إلى ليفربول، الذي يضعه الخيار الأول لخلافة الألماني يورجن كلوب.

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ولم يتخذ ألونسو قرارًا نهائيًا بالرحيل عن ليفركوزن حتى الآن، في ظل النجاحات التي يحققها مع النادي، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب البوندسليجا، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ.

وأكدت "سكاي سبورت"، أن مهمة التعاقد مع ألونسو لن تكون سهلة على بايرن ميونخ، حيث سيتعين عليه أن ينفق الكثير من الأموال لتحرير ألونسو من عقده مع بايرن ليفركوزن، حيث سيضطر لدفع 15 مليون يورو من أجل كسر الشرط الجزائي في عقده الذي يمتد لصيف 2025.

وأوضحت الصحيفة، أن تشابي ألونسو لن يتنازل عن الحصول على راتب مجزٍ يعادل قيمته الحالية كقائد لفريق يتصدر البوندسليجا، بالإضافة إلى أن لديه بالفعل عروض مادية قوية من ليفربول، وينتظر أن يتراوح راتبه ما بين 15 إلى 25 مليون يورو في الموسم.

وختمت بأن بايرن ميونخ مستقر على رحيل توخيل نهائيًا، وهناك سيناريوهان يمكن تصورهما: إذا تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري الأبطال، فسيبقى توماس حتى نهاية الموسم، وإذا حدث العكس فمن المحتمل أن يكون الانفصال مبكرًا، ومع ذلك، لا يوجد لدى البايرن حاليًا حل مؤقت جاهز.