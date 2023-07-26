لن يبيع أي لاعب.. برشلونة والموعد السحري لحل أزمة تسجيل اللاعبين

هكذا يستهدف برشلونة الخروج من مشكلته الاقتصادية

ينهي نادي برشلونة لكرة القدم العملية التي ستسمح له بوضع حد لمشاكل تسجيل اللاعبين، لأنه حاليًا لا يوجد سوى 12 لاعبًا يظهرون على موقع رابطة الدوري الإسباني الإلكتروني.

الممنوعون من الظهور إلى الآن هم "جافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبرتو وماركوس ألونسو وإنياكي بينيا وأليخاندرو بالدي الذين تم تجديد التعاقد معهم، إضافة إلى التعاقدات الثلاثة التي أبرمها النادي الكتالوني هذا الصيف وهم أوريول روميو وإلكاي جوندوان وإنييجو مارتينيز، وأولوية برشلونة تتمثل في أن يكون قادرًا على تسجيلهم قبل أول مباراة في الدوري ضد خيتافي في 13 أغسطس.

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الخميس المقبل، سينشر برشلونة بيانًا فيه تفاصيل العملية الاقتصادية التي سيبرمها والتي ستمكنه من إنهاء مشكلة التسجيل.

على الرغم من حقيقة أن الأمر سري للغاية عندما يتعلق الأمر بإعطاء تفاصيل عن تكوين هذه العملية بسبب سرية المسائل مع الطرف الآخر، إلا أنهم يوضحون أن الأمر لا يتعلق ببيع أي لاعب.

على الرغم من حقيقة أنه قد تم التكهن بأنه يمكن أن تكون النسبة المتبقية 51٪ من استوديوهات برشلونة هي الحل لإنهاء هذه الأزمة، لكن عملية البيع التي أبرمت الموسم الماضي في الاستوديوهات لم تكن مريحة لبرشلونة ولذلك يتم افتراض سيناريو آخر ربما لعملية البيع التي ستحرر برشلونة، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".