"لن نفوز بالثلاثية هذا الموسم" .. جوارديولا يُصارح جماهير مانشستر سيتي بالحقيقة المؤلمة

3 عوامل تنقص السيتي في موسم "المعاناة"

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة نجاح فريقه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي) في ظل الظروف الصعبة التي تواجه العملاق الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على سبورتنج لشبونة، الثلاثاء المقبل على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الفوز بالثلاثية ليس ممكنا هذا الموسم، لقد خسرنا مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ربما نخسر أمام برايتون، أو توتنهام، أو ليفربول وجميع المباريات الأخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحن متأخرون بنقطتين عن ليفربول، أحد أفضل الفرق في إنجلترا، ورغم ذلك كنا جيدين للغاية في دوري أبطال أوروبا، لأننا حتى في المباراة التي انتهت بالتعادل مع إنتر لعبنا بشكل مميز".

وتابع جوارديولا: "أتفهم أن الناس يتوقعون منا الفوز في 38 مباراة بنتيجة (5-0) في كل مرة والفوز بالثلاثية كل موسم، لأن هذا هو معيارنا، لكن هذا ليس هو الحال ولن يحدث ذلك".

وأوضح: "لم يكن الأمر كذلك في بداية الموسم، والسبب في صعوبة الأمر هو أن لدينا الكثير من الغائبين".وختم جوارديولا: "حتى تفوز بالثلاثية، يجب أن تكون جميع عوامل النجاح متوافقة.. قائمة مكتملة، إصابات نادرة وخصوم يهدرون النقاط في الوقت المناسب، لكن هذا غير ممكن هذا الموسم".