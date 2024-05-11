لن نغامر.. موقف برشلونة من شراء "الجواوين" كانسيلو وفيليكس!

الثنائي البرتغالي دخل قلوب جماهير البلوجرانا

يقف برشلونة منتظرًا طلبات كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي حول كل من جواو فيليكس وجواو كانسيلو على الترتيب، ويرغب بوضوح في إبقائهما.

لو لم تكن القدرة على الشراء متاحة بسبب ما يعانيه البلوجرانا ماديًا، فإن خيار إعارة جديدة قد يكون متاحًا لإبقاء النجمين البرتغاليين بين صفوف النادي الكتالوني.

لكن إذا طلب نادياهما طلبات مبالغة، لن يفكر جوان لابورتا مرتين في جدوى ضمهما وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".. لأن النادي لا يمتلك الملاءة المالية التي تؤهله لصفقات كبرى من هذا النوع في ظل انتهاء عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي عام 2027، وفيليكس مع أتلتيكو مدريد في 2029.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالنسبة لكانسيلو، أثبت هذا الموسم رغم بعض الهفوات الدفاعية، كم هو مهم ومتنوع بالنسبة لخيارات تشافي هيرناندي، حيث يستطيع اللعب كظهير وجناح على الناحيتين اليمنى واليسرى ووضح هذا في أعقاب إصابة أليخاندرو بالدي تحديدًا.

أما فيليكس، فيمثل لبرشلونة خيارًا أفضل من عودة أنسو فاتي المعار إلى برايتون والذي لم يتوهج بالشكل الكافي في الدوري الإنجليزي، بالنظر إلى حصيلة البرتغالي رقميًا، فإنه سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، الحصيلة التي يعادل بها أفضل مواسمه من حيث المساهمة التهديفية منذ أن ترك بنفيكا.