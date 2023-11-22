"لن نصاب بالجنون" .. برشلونة يعلق على كارثة جافي الحزينة

ماذا قال مدير برشلونة الرياضي عن إصابة جافي؟!

أعرب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن حزنه الكبير؛ بسبب إصابة النجم الدولي الشاب بابلو جافي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

جافي تعرض لـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى إصابة أخرى على مستوى الغضروف المفصلي؛ وذلك خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أمام جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

ديكو أكد في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أنه لا يوجد لاعب في السوق، يمكنه تعويض جافي؛ قائلًا: "لا يُمكن أن نعثر على نجم بنفس عقليته، وتأثيره داخل وخارج الملعب".

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وعلى الرغم من ذلك.. شدد المدير الرياضي لبرشلونة، على أن ناديه لن يصاب بـ"الجنون"؛ بعد إصابة هذا اللاعب الشاب، والتي تمثل انتكاسة كبرى للجهاز الفني.

وأشار ديكو، إلى ثقة برشلونة التامة، في عودة بابلو جافي إلى الملاعب، بشكل أقوى؛ خاصة أن اللاعب لا يزال صغيرًا في السن، ويتمتع بجودة فنية وعقلية رائعة.

وكشف ديكو في نهاية حديثه، عن أن العملاق الإسباني، لن يضغط على جافي، وسيعطيه كامل الوقت، للشفاء من هذه الإصابة؛ لضمان عدم تعرضه لأي مضاعفات، في المستقبل.