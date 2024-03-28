"لن نتعرى بسبب المنتخب" .. تيري هنري في ورطة جديدة قبل الأولمبياد!

مأزق كبير لمدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي

انضم ستاد رين إلى ريال مدريد في قائمة الأندية التي أعلنت "العصيان" على المنتخب الأولمبي الفرنسي، وهو ما يضع المدرب تيري هنري في ورطة كبيرة.

ريال مدريد كان قد أعلن بوضوح رفضه ترك لاعبيه لمنتخب فرنسا تحت 23 عامًا للعب في الأولمبياد الصيف القادم، وقد أبدى فلوريان موريس المدير الرياضي لستاد رين دعمه الكامل لموقف النادي الإسباني بل ومشاركته إياه.

إذ قال لصحيفة ليكيب "سنبذل بالتأكيد قصارى جهدنا لمساعدة المنتخب الفرنسي، لكن بجب أن تكون المصالح مشتركة".

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أضاف في نبرة أكثر حدة "لا يمكننا أن نتعرى لارتداء ملابس المنتخب الوطني الفرنسي، على الرغم من أنني أكن الكثير من المودة للمنتخب الوطني لكن الأمر صعب بالنسبة لنا وعليهم أن يفهموا ذلك".

أتم "اختيار 4 لاعبين من ستاد رين لتمثيل المنتخب في الأولمبياد أمر رائع حقًا، لكن عليكم في نفس الوقت فهم موقف النادي. أعتقد أن هناك ناديًا كبيرًا جدًا كان واضحًا بهذا الشأن".

يُشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد باريس 2024، ستقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس، فيما ستنطلق مسابقات كرة القدم يوم 24 يوليو.