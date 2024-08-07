"لن نحمل أي شيء فوق طاقته" .. رئيس الاتحاد يُعلق على الانتصار بودية إنتر

تعرف على ما قاله رئيس الاتحاد

علق لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، على انتصار فريقه بودية إنتر الإيطالي، متحدثًا عن نهاية معسكر العميد الذي أقيم خلال الفترة الماضية، استعدادًا للموسم المقبل.

وحقق الاتحاد الفوز على إنتر بهدفين دون رد، في الودية التي أقيمت في ملعب مونزا، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25.

وقال مشعبي خلال حديثه للإعلامي علاء سعيد عبر منصة "إكس": "المعسكر كان طويلًا وصعبًا مدته 25 يومًا ولا يوجد راحة، كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، وكان هناك هدف لرفع اللياقة والقدرة البدنية، واختيار اللاعبين، والتشكيل بدأ يثبت وأصبح هناك وضوح".

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وأضاف: "خلال هذا العام سيكون لدينا 25 لاعبًا فقط بالقائمة، ولكن عندما نخسر لا نحمل الخسارة فوق طاقتها، وأيضًا في الفوز لن نحمله أكثر من طاقته".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته قائلًا: "اللي يفرح اليوم أن هذا الفريق يستحق تتويج هذا الصيف الصعب والطويل بنتائج إيجابية أمام فريق صعب مثل إنتر وسط جماهيره".