لن تكون وحيدًا يا تاليسكا .. النصر يجهز لصفقة مفاجئة بالتعاقد مع "عاشق الراب"

سيشكل ثنائي "غنائي" مع أندرسون تاليسكا إذا تم التعاقد معه رسميًا

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رصد مجلس إدارة نادي النصر السعودي، صفقة أجنبية جديدة؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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أكثر من اسم عالمي ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر، في الفترة القادمة؛ أبرزهم البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مع أنباء عن إعادة تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، في قائمة الفريق الأول مجددًا.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، مساء اليوم الخميس، استطلع الفريق النصراوي، إمكانية التعاقد مع الحارس الإيطالي بيرلويجي جوليني، البالغ من العمر 28 سنة.

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الصحيفة كشفت عن أن جوليني الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد مع نادي نابولي الإيطالي، بتألقه في بطولة كأس السوبر المحلي، التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، أصبح الهدف الأول للنصر، لتدعيم مركز حراسة المرمى، في الصيف القادم.

وأشارت إلى وجود بند في عقد إعارة الحارس من أتالانتا الإيطالي إلى نابولي؛ يسمح للأخير بشرائه بشكل نهائي، في الصيف القادم، مقابل 5 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة، على سعادة بيرلويجي جوليني في نابولي؛ حيث وجد ما يحبه في المدينة، وذلك بتكوين علاقة صداقة قوية للغاية مع أشهر مغني "الراب" - وهي هويته المفضلة -؛ ولكن يبقى خيار السعودية والنصر، مغريًا بالنسبة له كذلك، ولا يمكن تجاهله.

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