لن تكون مفاجأة .. 5 أسباب قادرة على إقناع ليونيل ميسي بتفضيل الاتحاد على الهلال

الجميع يتحدث عن انضمام ميسي للهلال، لكن المفاجآت واردة!

لا يخفى على أحد أبدًا سعي الجهات المسؤولة في السعودية لضم ليونيل ميسي لأحد أندية دوري روشن، ولا يدور الحديث في الإعلام المحلي والعالمي إلا عن الهلال وأنه المرشح الأبرز للتعاقد مع بطل العالم.

الهلال يبدو الأوفر حظًا فعلًا ولعديد العوامل لضم الجوهرة الأرجنتينية، لكن تبقى المفاجآت واردة بقوة وإمكانية دخول نادٍ آخر على خط المفاوضات ليس بالشيء المستبعد تمامًا، خاصة حين يتعلق الأمر بالاتحاد.

النصر ضم بالفعل كريستيانو رونالدو، ووضع الأهلي لا يُساعده أبدًا على إبرام مثل تلك الصفقة العالمية، فيما لا يتمتع الشباب بالمزايا اللازمة لتلك الخطوة من جانب نجم باريس سان جيرمان، لذا يبقى الاتحاد هو المرشح الوحيد لمنافسة الهلال على الصفقة الكبرى.

البعض قد يرى أن الاتحاد لا يمتلك أي فرصة أمام الهلال، لكن باعتقادي أن هناك 4 أسباب قادرة تمامًا على إقناع ميسي بمنح الأفضلية للعميد على حساب الزعيم والتوقيع له، نستعرضها معًا ..

1- الظروف الحالية والتتويج ببطولة الدوري

لاشك أن الاتحاد يعيش حاليًا ظروفًا أفضل كثيرًا من الهلال، فالفريق قريب من التتويج بالدوري السعودي ومستقر تمامًا من الجانب الفني والإداري ويضم العديد من اللاعبين المميزين.

ميسي حين ترك برشلونة انتقل إلى بطل فرنسا، وقد يُفضل أن تكون خطوته القادمة بطل السعودية ويرفض صاحب المركز الثالث أو الرابع.

ودعونا لا نُهمل تصريح وليد الفراج اليوم حول أن بطل الدوري سيحظى بدعم عناصري كبير الموسم القادم.

2- المشاركة في كأس العالم للأندية

بطل الدوري السعودي هذا الموسم سيُشارك في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي ستُنظم في السعودية، وحال نجح الاتحاد في التتويج باللقب سيُضيف إغراءً جديدًا لميسي ليُوقع له بدلًا من الهلال الذي لن يلعب في تلك النسخة من مونديال الأندية بعد خسارته نهائي دوري أبطال آسيا.

تواجد ميسي في مونديال الأندية سيجعله قريبًا من الأجواء العالمية التي اعتاد عليها، وستجعل الأضواء مسلطة عليه بقوة ولو لعدة أيام خلال البطولة.

3- الجمهور وأجواؤه المذهلة في مدرجات العميد

لاعب كرة القدم مثل الممثل على المسرح، يُحب تقديم ما يُجيده أمام جمهور يُحييه ويستمتع به، وهنا لن تجد في السعودية أفضل من جمهور الاتحاد لتلعب أمامه.

الجمهور الاتحادي ضرب هذا الموسم مثلًا للجميع في كيفية دعم الفريق، وتلك الأجواء المذهلة في مدرجات الفريق داخل وخارج جدة كافية لإقناع أي نجم كبير بالتوقيع للعميد حتى لو كان البديل نادٍ بحجم الهلال، خاصة أن الجمهور الأزرق لا يُقدم نفس ذلك الدعم ويمتنع نسبيًا عن حضور المباريات.

4- البعد عن المنافسة المباشرة مع كريستيانو رونالدو

ميسي خاض لسنوات طويلة صراعًا مباشرًا عنيفًا مع رونالدو، حين كانا يلعبان لبرشلونة وريال مدريد، كانت مواجهة الكلاسيكو ذات طعم مختلف بتواجدهما، ورغم جمال تلك المنافسة إلا أنها وضعت الكثير من الضغوطات الإعلامية والنفسية والذهنية والجماهيرية على اللاعبين.

ميسي قد يُفضل عدم العودة لذلك الصراع المباشر، عدم حياة تلك الأجواء من جديد في ديربي الرياض، التواجد في الاتحاد سيُبعده نوعًا ما عن ذلك الصراع المباشر بدلًا من عيشه يوميًا حال لعب في الرياض بجانب رونالدو.

5- تحدي آسيا مع الاتحاد

الهلال حقق دوري أبطال آسيا مرتين خلال السنوات الأربعة الأخيرة وخسر النهائي هذا الموسم، لذا تحقيق ميسي للقب لن يكون شيء جديد وكبير للهلاليين، لكنه سيكون كذلك بالنسبة للاتحاد البعيد عن اللقب منذ 2005.

تحدي الفوز بدوري الأبطال مع الاتحاد سيكون جميلًا وممتعًا وقويًا لبطل العالم، وقد يُقنعه ذلك باللعب للعميد بدلًا من الهلال .. ربما يُقارن لحظتها بما فعله مارادونا مع نابولي في إيطاليا.