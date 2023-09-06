لن تصدق .. كيليان مبابي ينتظر عرضًا من فريق آخر غير ريال مدريد!

صدمة لجمهور الملكي

يستعد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للرحيل عن صفوف فريقه في صيف 2024 خاصة بعد عدم موافقته على التمديد حتى الآن.

مبابي غاب عن معسكر باريس سان جيرمان التحضيري مما دفع البعض لتوقع رحيله، لكن اللاعب عاد وشارك في المباريات وأكد استمراره على الأقل حتى الصيف المقبل.

وفجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة مدوية، إذ أكدت أنّ كيليان مبابي يستعد للرحيل عن باريس في صيف 2024، لكنّ هذا لا يعني اتجاهه إلى ريال مدريد.

وأوضحت أنّ اللاعب يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدًا فريق ليفربول، إذ يمتلك اللاعب علاقة جيدة مع النادي هناك ويفضل خوض تجربة في البريمييرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب "سوف يشعر بالإغراء" حال تلقى عرضًا مناسبًا من ليفربول، لكنّ ريال مدريد لا يزال قادرًا على ضمه.

ويواصل نادي اتحاد جدة السعودي سعيه للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، وهو ما قد يفتح الباب لانضمام مبابي الصيف المقبل.

ويحاول باريس سان جيرمان تمديد عقد اللاعب حتى لا يرحل بالمجان.