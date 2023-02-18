لن تصدق.. هالاند أهدر هذه الفرصة ضد نوتتجهام فورست!

هدى عزيزهدى عزيز
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GFX Info Erling Haaland Manchester CityGetty/Twitter
إيرلينج هالاندمانشستر سيتينوتينغهام فورست vs مانشستر سيتينوتنغهام فورستالدوري الإنجليزي الممتاز

كيف فرط هالاند في هذه الفرصة؟

تعرض مانشستر سيتي لتعادل مخيب أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف لمثله في الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيتي جراوند.

وشهدت المباراة أهدار مهاجمي السيتي العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ليفرطوا في البقاء على صدارة ترتيب البريمييرليج.

ومن بين عديد الهجمات المهدرة جاءت فرصة إرلينج هالاند أبرزهم، حيث حصل المهاجم النرويجي على فرصتين ممتازتين عندما ارتدت الكرة إليه بعد أن تصدى نافاس للكرة، واصطدمت محاولته الأولى بالعارضة وعادت الكرة إليه لكنه سسدها فوق العارضة.

Erling Haaland missTwitter

ويبدو أن المهاجم النرويجي سيندم بشدة على الفرصة الضائعة حيث فرض أصحاب الأرض التعادل على مانشستر سيتي بهدف لمثله، مما يضع السيتي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مفرطًا في الصدارة لصالح آرسنال

ويستعد رجال بيب جوارديولا لمواجهات دوري أبطال أوروبا عندما يواجهون لايبزيج يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور ال16 على ملعب ريد بول أرينا.

هل سيدافع مانشستر سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي؟

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هل سيدافع مانشستر سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي؟

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1459 الأصوات
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