لن تصدق .. رونالدو فكر في ترك كرة القدم حينما كان في لشبونة!

رونالدو فكر في الاعتزال مرتين طوال مسيرته

كاد كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، أن يعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية مرتين، الأولى في بداية مسيرته والثانية في 2019 والسبب وراء ذلك هو هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي.

رونالدو عادل رقم ميسي في الفوز بالكرة الذهبية عام 2017 والوصول إلى المرة الخامسة، لكن البرغوث حصل على الجائزة مرتين في 2019 و2021.

وكشف كتاب كريستيانو رونالدو الجديد العديد من الحقائق تخص قراره بالاعتزال في 2019 وأسباب التراجع عنه.

كيف كاد أن يتسبب ميسي في اعتزال رونالدو؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت أجزاء من كتاب رونالدو الجديد والذي قال إنّه خطط للاعتزال ‪بسبب ميسي كما تحدث عن قراره بالرحيل عن ريال مدريد في 2018

وقال رونالدو في الكتاب: "من السهل أن تبقى في الفقاعة الخاصة بك حينما تكون ناجحًا، ولكني قررت المخاطرة والسفر إلى تورينو وتغيير الدوري والثقافة الرياضية".

وتابع: "ولكن إن كانت هذه المغامرة سوف تكلفني حصول ميسي على الكرة الذهبية في 2018 لكنت أعلنت اعتزالي كرة القدم بصورة نهائية".

ولم يحقق ميسي الكرة الذهبية في هذا العام ولا كريستيانو رونالدو، لكن لوكا مودريتش فاز بها بعد تقديمه مستويات مذهلة مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا.

أول مرة فكر رونالدو في الاعتزال

صحيفة "ذا صن" نشرت أجزاء أخرى من الكتاب والتي تحدثت عن بدايات رونالدو ورغبته في ترك كرة القدم مبكرًا ومنذ أن كان في لشبونة.

وأوضحت أنّ السبب وراء ذلك هو أنّ اللاعب الشاب كان يمتلك لهجة سكان ماديرا مما جعله عرضة للسخرية، كما أنّه افتقد عائلته وبكى كثيرًا، كما أنّه وصل إلى مرحلة إلقاء كرسي على معلمه وترك الدراسة في سن صغير.

وانتظم بعدها رونالدو في تدريبات الفريق، وكان الشاب الوحيد المنتظم على القيام بالتدريب في الصالة الرياضية وهو ما تسبب في إشراكه مع الفريق الأول مبكرًا ومن ثم رحل إلى مانشستر يونايتد مقابل 12 مليون إسترليني.

رونالدو يتمنى الانضمام إلى باريس سان جيرمان

وفي الكتاب أيضًا وعبر "ليكيب" تمنى كريستيانو رونالدو اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر صاروخ ماديرا: "أعلم أنّ الباب مفتوحًا، أتمنى أن يأتي اليوم الذي ألعب فيه في حديقة الأمراء بحضور 50 ألفًا من المهاجرين البرتغاليين، سيكون الأمر رائعًا".

جدير بالذكر أنّ رونالدو ارتبطت باللعب لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي لكنّه استمر في الأخير مع مانشستر يونايتد.