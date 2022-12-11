لن تصدق .. رونالدو أفرغ خزانته في مانشستر يونايتد قبل حوار مورجان!

الرحيل كان مرتبًا؟

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بإخلاء الخزانة الخاصة به بمانشستر يونايتد، قبل مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورجان.

فبعد انتقاد رونالدو في مقابلته مع الصحفي الإنجليزي، كلًا من المدير الفني للشياطين الحمر تين هاج، والمدرب السابق رالف رانجنيك، وادراة مانشستر يونايتد، ولاعبي يونايتد السابقين أمثال واين روني وجاري نيفيل وآخرون، تم فسخ التعاقد بينه وبين النادي بالتراضي.

في تقارير ذا أثليتيك، أوضحت أن رونالدو كان يستعد بشكل أو بآخر للرحيل عن مانشستر يونايتد، حيث قام بإفراغ خزانته الخاصة بمقر النادي، قبل الرحيل للمشاركة مع البرتغال بكأس العالم بقطر.

فأشارت التقارير أنه قام بأخذ "الأشياء المهمة" قبل 13 من نوفمبر، قبل كأس العالم بقطر، وأيضًا قبل إذاعة مقابلته مع بيرس مورجان التي أشارت لرحيله عند عرضها في 16 و17 نوفمبر.

يظل رونالدو الآن بدون تعاقد مع أي ناد بعد فسخ التعاقد مع مانشستر يونايتد، كانت فرصته كأس العالم، لكن تم إقصاء البرتغال مساء أمس من الدور ربع النهائي على يد المغرب.

تم ربط اسم رونالدو بأندية مثل تشيلسي وغيرها كالنصر السعودي، ولكن نجم البرتغال نفى ما يقال عن الوصول لاتفاق معه للنادي السعودي.