لن تصدق .. الكشف عن عرض الهلال الضخم الذي رفضه ميسي!

تعرف على الرقم المعروض على ميسي من الهلال

كشف رئيس نادي الهلال، أنمار الحائلي، عن العرض الذي قدّمه الزعيم للأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى فريقه في الصيف الماضي.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2023 وكان قريبًا من العودة لبرشلونة بجانب تلقيه عرضًا من الهلال وإنتر ميامي، لكن البرغوث فضّل الرحيل للدوري الأمريكي.

وأكد أنمار الحائلي في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأمريكية، تقديم عرض ضخم لميسي بقيمة 1.4 مليار يورو للانضمام إلى صفوف الفريق السعودي.

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وقال الحائلي: "لقد تواصلنا بالفعل مع ميسي في نهاية عقده مع باريس. قدمنا له عرضًا بقيمة 1.4 مليار يورو، لكن اللاعب رفض بسبب رغبة عائلته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي."

وأعرب الحائلي عن دهشته من قرار ميسي، مضيفًا: "من المدهش أن يرفض اللاعب عرضًا ضخمًا كهذا من أجل عائلته، لكنه تمكن من إقناعهم، ولم يتردد في الرفض. نحن نحترم ذلك، لأن العائلة أهم من المال."

وتابع رئيس الهلال: "هذا يظهر مدى تأثير عائلة ميسي على قراراته المهنية، وولائه الكبير لهم."

جدير بالذكر أنّ ميسي يستعد لمواجهة كندا في افتتاح كوبا أمريكا 2024 وعينه على تكرار إنجاز النسخة الماضية وتحقيق البطولة.