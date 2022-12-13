"لن تجد ما في ميلان".. إبراهيموفيتش ينصح لياو برفض تشيلسي!

إبراهيموفيتش يحذر لياو من الرحيل

حذر مهاجم فريق ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش زميله رافاييل لياو من الصعوبات التي ستواجه البرتغالي إذا قرر الرحيل عن الروسونيري.

حيث تربط التقارير الصحيفة جناح ميلان الصاعد بقوة مع إمكانية الرحيل إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، وسط اهتمام واضح من قبل البلوز بموقف اللاعب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

وسئل إبراهيموفيتش في مقابلة مع "سكاي" عما إذا كان ميلان هو المكان المناسب للياو، وقال: "أعتقد ذلك، لياو مهم جدًا جدًا بالنسبة لنا، إنه أحد أولئك الذين يصنعون الفارق، لقد كان أفضل لاعب في الدوري الإيطالي العام الماضي، إنه يؤدي بشكل جيد".

وواصل: "إذا قمت باختيار آخر، عليك أن تبدأ من الصفر ... عندما وصل إلى هنا لم يكن لاعبًا يحدث الفارق، ثم تطور ونضج وأصبح الآن يتمتع بثقة كبيرة".

وأضاف: "المدرب (ستيفانو بيولي) يمنحه أيضًا حرية كبيرة لفعل ما يريد، هذه المواقف في ناد آخر لا تحدث على الفور، الأمر متروك لك، عليك أن تخلق هذه المواقف".

جدير بالذكر أن لياو يحظى باهتمام واسع من عدة أندية أخرى غير تشيلسي، لكن إدارة ميلان تسعى بكل قدراتها على إقناع اللاعب بالبقاء، نظرًا لأهميته الكبيرة في منظومة الروسونيري.