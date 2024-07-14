"لن أنتقل من هنا" .. مدافع لاتسيو يرفض العودة إلى ريال مدريد!

لاعب لاتسيو يرفض العودة إلى فريقه الأم

رفض ماريو خيلا مدافع لاتسيو الإيطالية فكرة العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد الإسباني، متحدثًا عن مستقبله مع فريقه في ظل العروض التي وصلت له.

وقال خيلا خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "لن أرحل عن لاتسيو، رغم أن ريال مدريد صاحب الحق في شراء عقدي، والعروض التي وصلتني مؤخرًا".

وأضاف: "أؤمن بلاتسيو، والعام الماضي كان صعبًا من جميع النواحي بالنسبة للنادي الإيطالي، وبعد 3 سنوات لم يعد بإمكاننا تقديم ما طلبه مننا ماوريسيو ساري، ودخلنا في دوامة سلبية".

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وتابع: "فوجئت بتراجع المدرب لأننا حققنا نتائج ممتازة حتى نهاية البطولة، ومع ذلك أحمل معي الكثير من الأمتعة من أجل الرحيل".

وكان خيلا أحد ناشئي نادي ريال مدريد، ويبدو أن هناك بندًا في عقده مع لاتسيو، بأحقية النادي الإسباني في التعاقد معه من نظيره الإيطالي.