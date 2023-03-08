"لن أكون دبلوماسيًا" .. روبي فاولر يعلق على تحطيم محمد صلاح لرقمه التهديفي مع ليفربول

علق روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول على نجاح المصري محمد صلاح في تحطيم رقمه كهداف تاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي.
صلاح تمكن من تسجيل 129 هدفًا في مسيرته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليصبح هداف "الريدز" التاريخي في "البريمييرليج"، بفضل الثنائية التي سجلها في مرمى مانشستر يونايتد خلال فوز الفريق الساحق بسباعية نظيفة ضمن الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من المسابقة.
فاولر قال عن نجاح صلاح في تحطيم رقمه في تصريحات مع صحيفة "The Athletic" الإنجليزية: لقد سألني الناس عن شعوري، وأنا صادق تمامًا عندما أقول إنني مسرور للغاية من أجل محمد صلاح".
وأضاف: "أنا مش مشجعي ليفربول، وأريد أن أرى مهاجمي الفريق يسجلون الأهداف ويحطمون الأرقام القياسية، حتى لو كان هذا يعني تحطيم أرقامي الخاصة".
وتابع: "أنا لا أحاول أن أكون دبلوماسيًا، لقد صمد الرقم معي لوقت طويل، وهو الآن يخص صلاح، كلما أحرز المزيد من الأهداف كانت الفرصة أفضل للفريق للوصول إلى ما نريد أن نحققه".
واختتم فاولر: "في وقتٍ سابق حطم رقم ستيفن جيرارد كأفضل هداف للفريق في البطولات الأوروبية، والآن رقمي في الدوري الإنجليزي، إنه بالفعل أسطورة للنادي، وما يفعله الآن يعزز إرثه".
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