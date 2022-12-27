لن أضغط للرحيل .. نجم دورتموند يكشف حقيقة انضمامه لبرشلونة

هل ينتقل موكوكو للدوري الإسباني؟

نفى النجم الألماني الشاب يوسوفا موكوكو، البالغ من العمر 18 عامًا، أنه قد وقع مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد نشر بعض التقارير التي تشير إلى اقترابه من الانضمام للفريق الكتالوني.

كما أضافت التقارير أن يوسوفا رفض محاولات فريق بوروسيا دورتموند لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بحلول صيف عام 2023، لكن موكوكو نفى تلك الأنباء أيضًا.

إذ حاول النجم الشاب توضيح أنه سيتخذ القرار المناسب له ولمسيرته دون الشعور بالضغوطات القادمة من الإعلام والصحافة.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أعلم أن كل شيء هو جزء من صناعة كرة القدم الآن، ولكن على الرغم من أنني شاب، إلا أنني لا أسمح لنفسي أن أكون تحت الضغط لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلي".

جدير بالذكر أن يوسوفا يحظى باهتمام بالغ من قبل أندية برشلونة وريال مدريد، ومن الوارد أن يدخل الفريق الكتالوني في الصفقة بقوة في الوقت المقبل بعد شراء الملكي للموهبة البرازيلية الشابة إندريك.