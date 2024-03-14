لن أسقط وحيدًا.. ثلاثة متهمين جدد في قضية "قبلة روبياليس!"

القضية التي أسالت الكثير من الحبر..

صادق قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القبلة" التي وجهها لويس روباليس إلى فم اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023 على قراره السابق بتثبيت الاتهام على روبياليس.

لكن ما جد أمس الخميس، كان مطالبة قاضي التحقيق بإدراج 3 متهمين جدد من الكيان الكروي الإسباني، منهم اثنان لا يزالان في موضع المسؤولية.

الثلاثي هم المدرب الإسباني الأسبق للمنتخب خورخي فيلدا الذي تم توجيه العديد من الاتهامات له بسوء معاملة لاعبات "لا روخا" إضافة إلى كل من ألبرت لوكي منسق المنتخب الإسباني للرجال، وروبين ريفيرا مدير التسويق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاسمان الأخيران تحديدًا لا يزالان يعملان في منصبيهما بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي طرد منه روبياليس لحين الفصل النهائي في مسار التحقيقات علمًا بأنه تعرض لإيقاف مشابه من "يويفا" و"فيفا".

يذكر أن آخر المستدعين للتحقيق كانت المدربة الحالية لمنتخب إسبانيا، مونتسي تومي، والتي أدلت بشهادتها أمام القاضي، وسط حالة من التمرد في صفوف "لا روخا" إثر استبعادها لهيرموسو فيما قالت المدربة إنه يأتي "دعمًا لها" وليس رفضًا.