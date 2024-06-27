لن أرحل.. نجم برشلونة يعاند "ثريّ" إنجلترا!

صفقة بيع جديدة لن تتم

أفصح فيران توريس نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا عن تفاصيل تخص مستقبله في الموسم المقبل من حيث البقاء في برشلونة أو الرحيل.

وقال توريس المشارك حاليا رفقة منتخب إسبانيا في يورو 2024 إنه باق في برشلونة الموسم المقبل رغم كثرة الأحاديث المتعلقة برحيله.

وقال لإذاعة راديو كتالونيا: "الرحيل عن برشلونة، أنا أريد البقاء ولا شيء آخر".

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وأردف: "أنا لست فقط أريد البقاء، بل إنني سأبقى بالفعل في برشلونة الموسم المقبل ولن أرحل".

وكان نيوكاسل هو أبرز الأسماء المهتمة بضم توريس، لكن يبدو أن رغبة اللاعب نفسه ستوصل هذه الصفقة إلى طريق مسدود تماما.