"لن أجيب!".. تين هاج يغادر مؤتمر مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ

تصرف غاضب من مدرب مانشستر يونايتد..

قرر الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مغادرة المؤتمر الصحفي عقب مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي، بسبب سؤال تلقاه من أحد الصحفيين.

وبعد تأخره في النتيجة مرتين، تمكن مانشستر يونايتد من انتزاع التعادل مع مضيفه بورنموث بنتيجة (2-2)، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة Beanyaman Sports أن تين هاج تلقى سؤالًا حول وضع مانشستر يونايتد الكارثي، حيث يحتل المركز السابع، ليصبح مهددًا بتحقيق أسوأ نهاية في تاريخ الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، حال الهبوط عن هذا المركز، ليقرر المدرب الهولندي، رفض الإجابة على هذا الاستفسار، ويغادر المؤتمر الصحفي.

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وعن المباراة، قال تين هاج، في حديث مع سكاي سبورتس، إن لاعبي مانشستر يونايتد قدموا أقصى ما لديهم، في مباراة بورنموث، ولكن بعضهم شباب وعديمي الخبرة، ومن الصعب القيام بذلك، مباراة تلو الأخرى، في مسابقة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفًا "لدى كل خصم تلك الرغبة في التغلب علينا، يجب أن نظهر المقاومة في كل مباراة".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي، المتصدر بفارق 23 نقطة.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة كوفنتري سيتي على ملعب ويمبلي، يوم الأحد المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يطمح يونايتد في إنقاذ موسمه، بعد الخروج من المنافسة على لقبي كأس كارباو ودوري أبطال أوروبا.