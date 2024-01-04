"لن أتهمهم بالكذب" .. مورينيو يرد على أنباء مغادرة روما من أجل البرازيل

يرفض التشكيك في نوايا أحد

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رحيله عن روما وانتقاله لتدريب البرازيل.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان الهدف الأول للاتحاد البرازيلي، ولكن قرار تجديده مع ريال مدريد جعل الأنظار تتجه نحو مورينيو خاصة وسط الشكوك حول مستقبله مع الذئاب.

وقال البرتغالي في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب" عن أنباء مغادرته لروما:"فيما يتعلق بمدرب جديد قادم إلى النادي فلا أعتقد أن هذه الأنباء صحيحة، ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن ملاك النادي غير صادقين معي، أنا أثق فيهم بنسبة 100%".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هذا الشعور لا يعني أنهم يريدونني هنا ولكني لا أعتقد أنهم يتحدثون مع مدربين آخرين من وراء ظهري".

وعن تدريب البرازيل:"لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا، لم يتحدثوا معي، أخبرت وكيل أعمالي أنه لا يجب عليه التحدث إلى أي شخص طوال تواجدي مع روما حتى نعرف موقف النادي من بقائي".

وجاءت تصريحات مورينيو عقب فوز روما على كريمونيزي بهدفين مقابل هدف في إطار دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.