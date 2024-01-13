"لا تسألني عن هذا الفاسد" .. تعليق مثير من حكم الكلاسيكو في قضية نيجريرا

"ليس عليّ أي ضغوط في السعودية"

أعرب الحكم الإسباني مارتينيز مونويرا، المكلف بإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، عن سعادته بالأجواء المحيطة بالمباراة في السعودية.

وقال مونويرا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للقاء الذي يقام غدًا الأحد، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، قائلًا: "الكلاسيكو له أجواء رائعة وله وزن كبير في أي مكان يلعب، أعجبتني الأجواء بالسعودية وأنا مرتاح وليس عليّ أي ضغوط".

وأضاف: "في هذا النوع من المباريات، لا تتجاهل الفرق ولا تضيع الكثير من الوقت، لا أتابع الأخبار والرسائل يوم المباراة".

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وسئل حكم الكلاسيكو خلال المؤتمر الصحفي عن القضية المعروفة باسم "قضية نيجريرا"، والمتهم فيها مسؤولو نادي برشلونة بدفع رشاوى للنائب السابق للجنة الحكام لمساعدة الفريق في الفوز بالبطولات.

ورد مونويرا، قائلًا: "هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن أخي تحدث عن تفاصيل قضية نيجريرا، لقد طلبوا من جميع الحكام التحفظ بالحديث عن هذه القضية. أنا نظيف وهذا الشخص (نيجريرا) فاسد لا أريد الحديث عنه".

وختم: "أعتقد أن جميع المدربين يعرفون الطريقة الصحيحة للتصرف في مباريات الكلاسيكو الكبرى، تكون بيننا محادثات طبيعية، لكن إذا تجاوزوا الخطوط وأدركنا ذلك، يتعين علينا اتخاذ القرارات".