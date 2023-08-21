فيديو | لم يُقبّل هيرموسو فقط .. رئيس الاتحاد الإسباني ارتكب فعلًا "خادشًا للحياء"!

لقطة جديدة مثيرة للجدل من رئيس الاتحاد الإسباني....

واصل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إثارة الجدل بعد فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات، وتقبيل إحدى اللاعبات.

منتخب إسبانيا حقق الفوز بكأس العالم للسيدات بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها.

وبعد انتشار الصورة، وتعرض روبياليس إلى الكثير من الانتقادات، خرج رئيس الاتحاد الإسباني وقدم اعتذاره عن اللقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، مقطع فيديو ظهر فيه روبياليس، في لقطة مثيرة جديدة، أثناء الاحتفالات وبجواره ملكة إسبانيا.

وأثناء الاحتفالات، ظهر رئيس الاتحاد وهو يقوم بإشارات خارجة وخادشة للحياء يمكن مشاهدتها في الفيديو أعلاه.

ويبدو أنّ رئيس الاتحاد الإسباني تجاوز البروتوكول المتبع وخرج عن شعوره ليتصرف بهذه الطريقة.

وتلقى روبياليس العديد من الانتقادات عقب القبلة على فم هيروسو أبرزها من إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد.