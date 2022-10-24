لم ينم لمدة 48 ساعة وفاز على توتنهام .. جيمارايش يكشف معاناته بسبب مولوده الجديد!

علي رفعت|
Bruno Guimarães - Newcastle United 2022Getty
الدوري الإنجليزي الممتازتوتنهام vs نيوكاسلتوتنهامنيوكاسل

برونو جيمارايش يكشف تفاصيل بطولية قبل فوز نيوكاسل على توتنهام.

كشف اللاعب البرازيلي برونو جيمارايش عن عدم نومه لمدة 48 ساعة قبل مواجهة توتنهام بسبب وضع زوجته لمولوده الأول ماتيو.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل"، وقال جيمارايش: "يا لها من أيام مذهلة بالنسبة لي، لقد أصبحت أب لأول مرة، ذلك الأمر مذهل، لم أنم منذ 48 ساعة".

وأضاف: "أحب التواجد مع فريقي، كان من الممكن أن أبقى في منزلي لكن هذا كان قراري، أردت التواجد هنا، أشعر أنني مدين لهذا الفريق".

وأردف: "لقد كانت فترة صعبة لكنها أفضل أيام حياتي، أنا عاجز عن الكلمات، ذلك الفوز من أجل مولودي ماتيو".

جدير بالذكر أن نيوكاسل كان قد فاز بهدفين مقابل هدف وحيد على توتنهام ولعب جيمارايش بشكل أساسي ولمدة 89 دقيقة.

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