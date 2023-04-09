فيديو | لم ينس تجاهل الاتحاد له .. فهد المولد يحرج أحمد كعكي أمام الجميع

الأزمة قائمة بين فهد المولد ومسؤولي الاتحاد أنمار الحائلي وأحمد عصام كعكي

shahid

لا يزال فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق والشباب الحالي، متأثرًا بموقف إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، معه أثناء أزمة المنشطات الأخيرة، وهو ما انعكس على تصرفه مع أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي.

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الفهد الأسمر تم إيقافه في مايو 2022م لمدة 18 شهرًا من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه في أغسطس من العام ذاته والاكتفاء بما قضاه بعد ثبوت حسن النية.

وعقب رفع الإيقاف عنه، عاد للملاعب من بوابة نادي الشباب، بعدما اتهم الاتحاد بتقديم عرضٍ مخجل له للتجديد، هدفه دفعه للرفض ومن ثم الرحيل – على حد قول للاعب في تصريحات تليفزيونية وقتها – مؤكدًا أن المسؤولين تخلوا عنه في أزمته ولم يقدموا له الدعم المنتظر، وإن كان رئيس النمور أنمار الحائلي نفى ذلك.

لكن عادت هذه الأزمة من جديد على السطح خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر فيديو من مشاركة المولد في دورة رمضانية، يشارك بها أيضًا كعكي، وأثناء مصافحة لاعبي كلا الفريقين على بعدها، تجاهل الفهد يد نائب رئيس العميد الممدودة له، ليدير الأخير رأسه عنه وعلامات الاستياء ظاهرة على وجهه.

الفيديو انتشر بشكل واسع في الوسط الاتحادي، وبالطبع ساندت الجماهير كعكي، رافضة تصرف المولد تجاهه لمجرد عدم تجديد عقده.

جدير بالذكر أن المولد موقوف حاليًا بسبب المنشطات أيضًا، إذ أجبرت اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات "وادا" نظيرتها السعودية على إعادة إيقاف اللاعب واستكمال فترة العقوبة المقرر مسبقًا (18 شهرًا).

Shahid