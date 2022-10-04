لم ينته زمنه بعد .. ميسي أخطر لاعب في العالم متفوقًا على هالاند!

الأرقام تؤكد تفوق ميسي على الجميع

على الرغم من التألق الواسع الذي يقدمه مهاجم فريق مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، إلا أن الإحصائيات والأرقام لا تقول إنه أخطر لاعب في العالم حاليًا.

بل تقف الإحصائيات والأرقام في جانب مهاجم فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي يحقق انطلاقة رائعة حتى الآن في الموسم الحالي.

حيث نشرت صحيفة "ماركا" تقرير موقع "OPTA" المختص في الإحصائيات، الذي عرض بعض الأرقام التي تشير إلى تفوق البرغوث على كافة اللاعبين حاليًا.

كيف تفوق ميسي على هالاند؟

بين النادي والمنتخب، سجل ميسي 10 أهداف و8 تمريرات حاسمة، فيبدو أنه بات يشعر بالراحة على أرض الملعب وهذا لا ينعكس فقط في أرقامه، ولكن أيضًا في عروضه المميزة مع باريس سان جيرمان.

حيث تحسن البرغوث الأرجنتيني بصورة واضحة وملموسة بعد قدوم المدرب الجديد كريستوف جالتييه، الذي حسن من أداء المنظومة الباريسية كلها.

ووفقًا لما نشره موقع "OPTA" فإن ميسي يولد إجمالي "5.25" موقفًا خطيرًا في كل مباراة.

وتتضمن هذه الإحصائية الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والإنهاء، والتمريرات، والمراوغات التي لها تأثير مباشر على نتيجة الفريق.

ومن خلالها نستطيع أن نقول إن تأثير هالاند الكبير في إحراز الأهداف لا يجعله في المقدمة على ميسي، حيث يمتلك البرغوث بعض الأرقام المختلفة عن التسجيل والصناعة ترجح موقفه.

حيث لا يتدخل المهاجم النرويجي بكثرة في عمليات اللعب المختلفة في مانشستر سيتي مثلما يفعل ميسي مع باريس، وكان جوارديولا قد تحدث عن هذا الأمر وأوضح أن هالاند بحاجة للتطور.