لم ينتهك قواعد النادي .. برشلونة ينفي الاتهامات الموجهة إلى لابورتا!

برشلونة ينتهك قواعده بنفسه؟!

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، ينفي فيه انتهاك رئيس النادي جوان لابورتا ومجلس إدارته لقواعد النادي، بمنح عقد تجديد كامب نو لشركة لم تلائم المعايير.

وذكرت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، أن لديها أدلة على أن برشلونة انتهك قواعده بمنح عقد تجديد كامب نو لشركة "ليماك" التركية الغير ملائمة للمعايير المحددة من النادي نفسه.

وبسرعة رد النادي الكتالوني على كل تلك الاتهامات الموجهة لرئيسه ومجلس إدارته، نافيًا جميعها، مؤكدًا على أن العديد من القضايا المذكورة تتعلق بمجموعة من القوانين المحددة في عام 2017، بدلاً من إصدار 2022 المحدث.

واستمر البيان في الادعاء بأن رخصة البناء الخاصة بهم لم تتعرض للخطر وأن عملية اختيار الشركة لتنفيذ تجديد كامب نو مستقلة تمامًا عن بعضها البعض.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال سوسييداد يوم الأربعاء القادم في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.