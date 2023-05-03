لم ينتظر حتى نهاية المباراة .. تصرف غريب من داني كارباخال خلال مواجهة ريال سوسييداد!

هدى عزيزهدى عزيز
|
Dani Carvajal Real Madrid emoticon
داني كارفاخالريال مدريدريال سوسيداد vs ريال مدريدريال سوسيدادالدوري الإسباني - لا ليجا

اعتراض بطريقة خاصة!

تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية من مضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد، على ملعب أنويتا في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني، خسارة تعني ضياع لقب الدوري الإسباني إكلنيكيًا وإهداؤه إلى برشلونة.

وشهدت مباراة أمس الثلاثاء عدد كبير من البطاقات الملونة في وجوه اللاعبين، وكانت أبرزهم البطاقة الحمراء في وجه داني كارباخال ظهير ريال مدريد.

كارباخال أظهر غضبه بسبب طرده من خلال الشبكات الاجتماعية، حيث لم ينتظر حتى انتهاء المواجهة وفور خروجه من أرضية الملعب قام بنشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

اللاعب الإسباني الدولي بمجرد وصوله إلى غرفة خلع الملابس، نشر صورة سوداء على قصته عبر "إنستجرام" مصحوبة بشعار الوجه المبتسم بنبرة ساخرة واضحة من قرار الحكم.

وبعد بضع دقائق قرر اللاعب حذف المحتوى ولكن يبدو أن قراره جاء بعد فوات الأوان، حيث تناقل الجمهور الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

506297 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
506297 الأصوات

اختيارات المحررين