"لم يكن بحاجة لأموال الدوري السعودي" .. مطالب باستبعاد رونالدو من يورو 2024!

"فعل مثل ميسي تمامًا"

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يؤمن فرانك ليبوف نجم منتخب فرنسا السابق، بضرورة استبعاد مهاجم النصر كريستيانو رونالدو من قائمة منتخب بلاده في يورو 2024.

البرتغال صعدت إلى المسابقة تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، بعدما أصبحت المنتخب الوطني الثامن في التاريخ الذي يفوز بجميع المباريات في التصفيات، حيث حققت 10 انتصارات متتالية.

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وعلى الرغم من تسجيل رونالدو 10 أهداف بتلك التصفيات، إلا أن ليبوف قال عن نجم النصر لشبكة "BetVictor":"بالنسبة لي البرتغال هي أحد المرشحين للفوز باليورو، يمكنهم تحقيق اللقب ولكن سيحدث ذلك إذا لم يلعب كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"لا يمكننا تجاهل كل شيء فعله رونالدو لكرة القدم لمجرد أنه قرر الاعتزال في الدوري السعودي، أريد أن أشكره على نقل الرياضة إلى مستوى آخر، ولكن هناك نهاية للجميع، لديه كل الحق في اللعب بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من أنني لست متأكدًا من حاجته إلى المزيد من المال".

وتابع بطل كأس العالم 98 ويورو 2000 مع فرنسا:"ليس لدي مشكلة مع اللاعبين الذين يذهبون إلى دوريات أقل في المستوى بنهاية مسيرتهم لكسب المزيد من المال، نفس الشيء حدث مع ميسي، كلاهما كانا لاعبين رائعين، ولا يجب تجاهل ما فعله كل منهما لكرة القدم، المنافسة بينهما جعلت اللعبة بأكملها أكثر جاذبية".

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يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، والذي أعاده روبرتو مارتينيز لتشكيل البرتغال بعد استبعاد فرناندو سانتوش له بكأس العالم 2022، نجح في تسجيل 14 هدفًا في بطولات اليورو على مدار التاريخ، وقاد البرتغال لتحقيق اللقب في 2016 على حساب فرنسا صاحبة الأرض في المباراة النهائية.

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