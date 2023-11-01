"لم يكن الأفضل حتى في باريس سان جيرمان" .. نجم فرنسا ينتقد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية!

نجم فرنسا السابق انتقد بشدة فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة..

شكك جيروم روثن، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، في فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، مدعيًا أن الأرجنتيني لم يكن حتى الأفضل في نادي العاصمة الفرنسية خلال الموسم الماضي.

واحتفل ميسي، مساء الإثنين، بالحصول على الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، وعلى الرغم من تسجيله 41 هدفًا في 41 مباراة على مستوى الأندية، بالإضافة إلى رفع كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في قطر، إلا أن روثن شكك في أحقيته بالفوز، ويرى أن النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كان الأحق بالكرة الذهبية.

وقال روثن عبر محطة "RMC Sports" الإذاعية الفرنسية: "إنه عار، بالطبع ما حدث عار، بقدر ما يهمني الأمر، كان ينبغي أن يفوز هالاند".

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وأضاف: "من أغسطس 2022 إلى يونيو 2023، ما هي المعايير التي تقودنا إلى القول إن ميسي كان أفضل من الآخرين، إنه لا يتفوق حتى في معيار واحد".

وتابع: "إذا نظرنا إلى سجله التهديفي، فإنه أقل من هالاند، رغم أنه فاز بكأس العالم، إلا أن هالاند فاز بكل شيء مع مانشستر سيتي، وبالطبع لا يمكن مقارنته بكأس العالم لأن هالاند نرويجي".

وأردف: "حتى في باريس سان جيرمان، لم يكن ميسي أفضل من البقية، ولم يكن أفضل لاعب في النادي، إنها مشكلة ألا يكون الرجل الذي فاز بالكرة الذهبية، والذي من المفترض أن يكون أفضل لاعب في العالم، اللاعب الأفضل في ناديه".

وأكمل: "أصدقائي الصحفيين، على مدى ثلاث أو أربع سنوات، لم يكن ميسي أفضل لاعب في العالم، عليكم أن تتوقفوا عن الهذيان، وخلال تلك الفترة لقد فاز بالكرة الذهبية مرتين، لذلك بالنسبة لي، الأمر مخزٍ".

واختتم روثن: "لقد حطم هالاند جميع الأرقام القياسية، الرجل فاز بكل شيء، وسجل أكثر من 60 هدفًا في عام، عندما فعل ميسي وكريستيانو رونالدو ذلك، كان من الطبيعي تمامًا أن يكونا الرقم 1، لكن ميسي سجل 20 هدفًا فقط لناديه العام الماضي، الكرة الذهبية لم تعد تحظى بالمصداقية".