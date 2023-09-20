لم يكتفِ بالقبلة.. روبياليس متهم بقضية ابتزاز جديدة!

رئيس الاتحاد الإسباني السابق يفتح النار على نفسه..

يبدو أن "قضية روبياليس" ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا، فبعد ملف القبلة الإجبارية التي كانت لجيني هيرموسو عقب الفوز بكأس العالم للسيدات، هناك فصول جديدة تفتح في القضية.

الآن الحديث بات أكثر عن قضية "ابتزاز" مزعومة من قبل لويس روبياليس بهدف الحصول على أدلة كاذبة لصالح وجهة نظره في هذا الملف.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة "El Confidencial" يوم الثلاثاء، فإن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم كان سيجبر الموظفة الصحفية في الاتحاد، باتريشيا بيريز، على محاولة إقناعها بالتصديق كتابيًا على أن جيني هيرموسو سمحت بنفسها بإذاعة معلومات لم يكن مخولًا لها فعل ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوضح روبياليس وبقية كبار المسؤولين الذين استعان بهم لباتريشيا بيريز أنهم استدعوها لأن منظمة النزاهة كانت بحاجة إلى شهادتها لتقييم المسؤوليات المحتملة التي كان من الممكن أن يتحملها روبياليس بسبب قبلة هيرموسو.

كما تم استخدام شهادة هذه العاملة لإغلاق ملف فضيحة القبلة برأي إيجابي لروبياليس، حاليًا سلطات التحقيق ستفتج ملف قضية الإكراه تلك مرة أخرى في وجه روبياليس.