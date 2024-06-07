لم يقتنع به .. يايسله يطلب من الأهلي استبدال روبيرتو فيرمينو بمهاجم آخر!

هل يرحل فيرمينو عن الأهلي بعد موسم واحد فقط؟

طلب المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، التخلص من البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن يايسله طلب من الأهلي الاستماع إلى العروض المقدمة لروبرتو فيرمينو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جاليتي أن المدرب الألماني غير راضٍ عن مستوى فيرمينو، ويُريد استبداله بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات القادمة.

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وينتهي عقد روبرتو فيرمينو مع النادي الأهلي في صيف 2026، ولكن قد يضطر الراقي لتسويق عقده خلال الفترة الحالية.

ولعب فيرمينو مع الأهلي خلال موسم 2023-2024 34 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 7 أهداف، حيث كان مستواه متواضعًا في النصف الأول من الموسم، قبل أن يختمه بشكل جيد.