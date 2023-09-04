"لم يقتلوا الحلم" .. رسالة جدلية محذوفة من بالينيا عن انتقاله الفاشل إلى بايرن ميونخ

يبدو أن بالينيا مصمم على الانتقال إلى بايرن ميونخ في المستقبل..

أثار جونسالو بالينيا شقيق ووكيل أعمال جواو بالينيا نجم خط وسط نادي فولهام الإنجليزي عاصفة من التكهنات بشأن مستقبل شقيقه، بعد رسالة مثيرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

بالينيا كان على وشك الانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2023، وطار لاعب الوسط البرتغالي بالفعل إلى ألمانيا لإجراء الفحص الطبي، قبل أن يتراجع فولهام عن إتمام الصفقة لعدم إيجاد بديل مناسب في وقت ضيق.

جونسالو بالينيا، وفي الرسالة التي نشرها كتب: "ماذا حدث مع بايرن ميونخ؟ لم يقتلوا الحلم، لقد أجلوه فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "سوف يبدأ مرحلة جديدة مع منتخب البرتغال، وجواو مستعد وفي قمة تركيزه، أنا فخور جدًا بشقيقي واللاعب الذي أمثله".

وتابع عن النادي البافاري: "كلمات التقدير والامتنان والشكر لكل هيكل بايرن ميونخ، كنا نعلم مدى كبر هذا النادي ونعرف الآن أنه أكبر بعدما غادرنا بغض النظر عما حدث".

واختتم: "الاحترام والعاطفة لكل الأشخاص الذين رافقونا من طاقم بايرن ميونخ، لقد أظهروا لنا الفارق في الاحترام والأمانة والاحترافية، الامتنان لهذا النادي في عائلتنا سيظل موجودًا إلى الأبد، رغم أن شقيقي لم يوقع هناك".

ويبدو أن كلمات وكيل جواو بالينيا لم تلق استحسان إدارة نادي فولهام، حيث سارع بعد فترة من نشرها إلى مسح المنشور، لكنه كان قد انتشر بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.