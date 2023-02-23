لم يفلت أندرسون تاليسكا .. لجنة الانضباط تُعلن العقوبة بعد الإساءة للهلال

تعرف على عقوبة لاعب النصر تاليسكا، بعد الإساءة إلى نادي الهلال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن قرارها بشأن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق نادي النصر، بعد شكوى الهلال ضده.

وكان الهلال قد قدم شكوى ضد تاليسكا للجنة الانضباط والأخلاق، بعدما خرج بتصريحات خلال الفيلم الوثائقي الخاص بنادي النصر، الذي تمت إذاعته عبر منصة "شاهد"، والذي أكد فيه أن الفريق الأزرق دائمًا ما يحتاج إلى الحكام ليحقق الانتصارات.

وقررت لجنة الانضباط معاقبة تاليسكا، بتغريمه 60 ألف ريال سعودي، بجانب تحذير اللاعب بعدم الإساءة تجاه نادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة مترجم نادي النصر مكرم المنصوري بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إيقافه 5 مباريات، بسبب قيامه بتسجيل جلسة الاستماع للاعب تاليسكا، وإخلاله بسرية الجلسة.

وبناءً على قرارات لجنة الانضباط، سيشارك تاليسكا بدون أي مشكلة في مباراة النصر المقبلة أمام ضمك، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 18 "جولة الحسم" ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.