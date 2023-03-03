لم يعد يستهدف لاعب إسبانيا.. تألق ماركوس ألونسو يريح برشلونة في الميركاتو!

الدفاع الكتالوني بخير هذا الموسم

غيّر تألق ماركوس ألونسو في مركز قلب الدفاع الأيسر خطط برشلونة تمامًا في تدعيم هذا المركز، أو ربما جعل فريق المدرب تشافي هيرنانديز أكثر راحة حيال خطوة في الميركاتو لإضافة قطعة دفاعية جديدة.

ألونسو يقدم أداء رائعًا ويمثل البديل الأول لأندرياس كريستنسن، الركيزة الأساسية في تشكيلة تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

تألق ألونسو في هذا المركز وكونه يشكل عمقًا إضافيًا لمركز الظهير الأيسر، جعل برشلونة يتوجه بشكل أكثر ارتياحًا من أجل التعاقد مع إنييجو مارتينيز هدف برشلونة المهم خلال الفترة الأخيرة.

برشلونة لم يعد يود مراقبة مارتينيز بنفس القوة، وعلى السياق ذاته بات إريك جارسيا تدعيمًا مهمًا في هذا المركز أيضًا، لذلك فبرشلونة سيذهب في السوق من أجل مارتينيز إذا كانت اللوائح تسمح بذلك.

يذكر أن قيود تسجيل اللاعبين وحسابات الرواتب أعاقت انضمام أي لاعب لبرشلونة في الشتاء، ومن المنتظر أن تحجم قدرات النادي الكتالوني في الصيف أيضًا.